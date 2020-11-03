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Батарея для ИБП Powercom VGD-240V RM for VRT-6000 (240V, 7.2Ah), black, IEC320 4*C13+4*C19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.