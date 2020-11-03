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Батарея для ИБП Powercom VGD-RM 36V for VRT-1000XL, VGD-1000 RM, VGD-1500 RM (36V/14,4Ah) - купить по цене 22980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.