Батарея для ИБП Ippon Smart Winner 2000E NEW для Smart Winner 2000E NEW

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ippon
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|21
|Высота, см
|8.6
|Длина, см
|43.6
|Емкость
|2000 ВА
|Напряжение
|220В /230В /240В
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|43.9
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