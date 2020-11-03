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Фен строительный Black & Decker (B&D) KX2001-QS

Артикул: 62104
Фен строительный Black &amp|amp|amp|amp| Decker (B&amp|amp|amp|amp|D) KX2001-QS
2 360 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 62104
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBlack & Decker
Тип товараФен строительный
В кейсенет
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура600 град
Минимальная температура50 град
Мощность, Вт2000
Максимальный объем выдуваемого воздуха650 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха300 л/мин
Длина, см25
Ширина, см10
Высота, см26
Вес, кг0.8
Термопистолет Black&amp;Decker KX2001-QS снабжен мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность. Он прекрасно удаляет старую краску, ржавчину и т.д.


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Фен строительный Black & Decker (B&D) KX2001-QS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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