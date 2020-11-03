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Дрель электрическая Black & Decker (B&D) KR504CRE-XK

Артикул: 62074
Дрель Black &amp; Decker (B&amp;D) KR504CRE-XK
2 650 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62074
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрель электрическая
Дополнительная рукояткада
Макс. диаметр сверления (бетон)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)20 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. количество ударов в минуту47600 уд/мин
Мощность500 Вт
Тип патронаключевой
Вес, кг1.9
Дрель электрическая Black &amp;amp;amp; Decker. Тип патрона - ключевой. Максимальный диаметр патрона - 13 мм.


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Дрель электрическая Black & Decker (B&D) KR504CRE-XK - по цене 2650 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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