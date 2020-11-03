Конструктор Magformers Tiny Friend My First Sets (63143)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Magformers
|Тип товара
|Конструктор
|Возраст
|от 3 до 5 лет
|Возраст
|от 6 до 8 лет
|Материал
|пластик
|Материал
|металл
|Материал
|магнит
|Мультфильм
|нет
|Вес, кг
|0.52
Конструктор Magformers Tiny Friend - магнитный набор из 20 элементов, послужит отличным пособием для развития интеллектуальных способностей ребёнка. Малыши от 3 лет при помощи примеров из книги идей смогут создавать уникальные объемные фигурки из мира живой природы: собачек, котиков, птичек, бабочек и многое другое. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие и творческие способности, познаются геометрические фигуры.
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв