Конструктор Magformers Tiny Friend My First Sets (63143)

Конструктор Magformers Tiny Friend - магнитный набор из 20 элементов, послужит отличным пособием для развития интеллектуальных способностей ребёнка. Малыши от 3 лет при помощи примеров из книги идей смогут создавать уникальные объемные фигурки из мира живой природы: собачек, котиков, птичек, бабочек и многое другое. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие и творческие способности, познаются геометрические фигуры.

Особенности:

Детали конструктора Magformers Tiny Friend изготовлены из нетоксичных материалов и безопасны для здоровья ребенка;

Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для девочек и мальчиков;

Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;

Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;

В составе набора разнообразные геометрические фигуры: 11 квадратов, 7 треугольников, 2 равнобедренных треугольника;

Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности;

В наборе буклет с рекомендациями по сборке;

Внимание! Данный набор предназначен для детей старше 3-х лет. Дети меньшего возраста тоже с удовольствием играют в Магформерс, но только вместе с родителями.

Комплектация: