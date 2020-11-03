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Конструктор Magformers Designer Set Creator (63081)

Артикул: 56140
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Конструктор Magformers Дизайнер - фото 1
Конструктор Magformers Дизайнер - фото 2
Конструктор Magformers Дизайнер - фото 3
Конструктор Magformers Дизайнер - фото 4
Конструктор Magformers Дизайнер - фото 5
7 590 руб. 

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6 499 руб. 

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БрендMagformers
Тип товараКонструктор
Возрастот 6 до 8 лет
Возрастот 3 до 5 лет
Материалмагнит, металл, пластик
Мультфильмнет
Вес, кг0.9

Конструктор Magformers Дизайнер - магнитный набор из 62 элементов, рекомендован для детей возрастной группы от 3 лет и старше. Поистине безграничные возможности данного конструктора позволяют ребенку проявить свою фантазию в полной мере. Из деталей набора можно создавать любые плоские и объемные фигурки из мира природы, техники или архитектуры. В процессе игры дети развивают мелкую моторику рук, пространственное восприятие и творческие способности, познают геометрические фигуры.

Особенности:

  • Детали конструктора Magformers Дизайнер изготовлены из нетоксичных материалов и безопасны для здоровья ребенка;
  • Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для мальчиков;
  • Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;
  • Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;
  • В составе набора различные базовые геометрических фигуры: 22квадрата, 20 треугольников, 14 равнобедренных треугольников, 4 ромба и 2 трапеции;
  • Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности;
  • Внимание! Данный набор предназначен для детей старше 3-х лет. Дети меньшего возраста тоже с удовольствием играют в Магформерс, но только вместе с родителями.

Комплектация:

  • Количество элементов - 62 детали;
  • Инструкция;
  • Коробка.


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