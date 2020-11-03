Конструктор Magformers -30 My First Sets (63107)

Конструктор My First Magformers 30 - магнитный набор из 30 элементов из серии «Мой Первый Магформерс». В изготовлении деталей этого уникального набора использован пластик устойчивый к механическим повреждениям, поэтому конструктор получил возрастную категорию 0+ и может быть использован для игры детьми с рождения. Со своей крохой вы сможете заниматься изучением цвета, в более старшем возрасте - геометрических форм, а позже можно переходить к изучению объемных фигур и созданию первых построек. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности вашего ребёнка.

Особенности:

Детали конструктора My First Magformers 30 изготовлены из нетоксичного высокопрочного полимера безопасного для здоровья ребенка;

Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для девочек и мальчиков;

Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;

Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;

В составе набора геометрические элементы: 18 квадратов, 12 треугольников;

В комплект входит отличное дополнение: специальный альбом с заданиями для ребенка и набор ярких карточек с изображением построек;

Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности.

Комплектация: