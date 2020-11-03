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Конструктор Magformers -30 My First Sets (63107)

Артикул: 56137
  • Конструктор My First Magformers 30 - фото 1
  • Конструктор My First Magformers 30 - фото 2
  • Конструктор My First Magformers 30 - фото 3
  • Конструктор My First Magformers 30 - фото 4
  • Конструктор My First Magformers 30 - фото 5
Конструктор My First Magformers 30 - фото 1
Конструктор My First Magformers 30 - фото 2
Конструктор My First Magformers 30 - фото 3
Конструктор My First Magformers 30 - фото 4
Конструктор My First Magformers 30 - фото 5
3 850 руб. 

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3 370 руб. 

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БрендMagformers
Тип товараКонструктор
Возрастот 3 до 5 лет
Возрастот 0 до 1 года
Возрастот 1 года до 3 лет
Материалмагнит, металл, пластик
Мультфильмнет
Вес, кг0.7

Конструктор My First Magformers 30 - магнитный набор из 30 элементов из серии «Мой Первый Магформерс». В изготовлении деталей этого уникального набора использован пластик устойчивый к механическим повреждениям, поэтому конструктор получил возрастную категорию 0+ и может быть использован для игры детьми с рождения. Со своей крохой вы сможете заниматься изучением цвета, в более старшем возрасте - геометрических форм, а позже можно переходить к изучению объемных фигур и созданию первых построек. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие, творческие и интеллектуальные способности вашего ребёнка.

Особенности:

  • Детали конструктора My First Magformers 30 изготовлены из нетоксичного высокопрочного полимера безопасного для здоровья ребенка;
  • Яркие цвета, крупные размеры и форма элементов набора делают игру интересной для девочек и мальчиков;
  • Прочные соединения деталей друг с другом сильными магнитами позволяют даже поднять собранную модель за верхушку, и она сохранит свою форму;
  • Элементы магнита внутри детали набора вращаются и всегда поворачиваются нужным полюсом;
  • В составе набора геометрические элементы: 18 квадратов, 12 треугольников;
  • В комплект входит отличное дополнение: специальный альбом с заданиями для ребенка и набор ярких карточек с изображением построек;
  • Совместим с другими наборами Magformers, что значительно расширяет игровые возможности.

Комплектация:

  • Количество элементов - 30 деталей;
  • Инструкция;
  • Коробка.


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Самовывоз невозможен
Конструктор Magformers -30 My First Sets (63107) - по цене 3850 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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