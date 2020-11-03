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Конструктор Magformers-8 маленький магнитный набор, включает в себя 8 базовых элементов - треугольников. Выкладывая аппликации из деталей набора, ребенок в игровой форме научится различать цвета, познакомится с новыми геометрическими понятиями, приобретет навыки в постройке трехмерных фигурок. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие окружающего мира.

Конструктор Magformers -8, треугольники 8 деталей Standard (63085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.