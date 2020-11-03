ИБП APC Smart-UPS SMC1000I-2U

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|20.5
|Время работы при полной нагрузке
|6 мин
|Входное напряжение
|180-287 В
|Высота, см
|9
|Выходная мощность
|1000 ВА/600 Вт
|Длина, см
|43
|Защита локальной сети
|нет
|Защита телефонной линии
|нет
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|1
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|459 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|5
|Производство
|Филиппины
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Форма выходного сигнала
|синусоида
|Ширина, см
|40.5
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