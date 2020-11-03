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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V

Артикул: 55772
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V, Interface Port U
101 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55772
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг26
Время работы при полной нагрузке3 мин.
Входное напряжение230 В
Высота, см9
Выходная мощность2000 ВА/1300 Вт
Длина, см48
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Максимальная поглощаемая энергия импульса300 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см47
ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U. Выходное напряжение - 230 В. Время работы от батарей при полной нагрузке - 3 мин.


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ИБП APC Smart-UPS C SMC2000I-2U 2000VA черный 1300 Watts, Входной 230V /Выход 230V - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 101000 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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