ИБП APC Back-UPS BX800CI-RS черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|8
|Время работы при полной нагрузке
|2 мин.
|Входное напряжение
|150 - 280 В
|Высота, см
|21.5
|Выходная мощность
|800 ВА / 480 Вт
|Длина, см
|33.5
|Защита локальной сети
|нет
|Защита телефонной линии
|есть
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|273 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|4
|Производство
|Филиппины
|Тип выходных разъемов питания
|CEE 7 (евророзетка)
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Ширина, см
|13
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