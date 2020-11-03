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Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White

Артикул: 55676
Стабилизатор Напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200
2 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55676
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1год
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БрендPowercom
Тип товараСтабилизатор
Высота, см9.5
Длина, см13.6
Количество розеток1
Максимальное входное напряжение, В264
Минимальное входное напряжение, В176
Мощность, Вт600
Напряжение сети, В220
ПроизводствоКитай
Светодиодная индикацияесть
Ширина, см11.5
Стабилизатор Напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 предназначены для защиты бытовой техники, персональных компьютеров, аудио и видеотехники, систем управления автономным водо- и теплоснабжением и др. маломощной техники от суточных колебаний напряжения в электросети.


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Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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