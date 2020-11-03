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Уличный светильник Arte lamp Barcelona A1484FN-1BK

Артикул: 53298
Уличный фонарь Arte Lamp BARCELONA A1484FN-1BK
4 930 руб. 
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+ 227 КэтКоинов
Артикул: 53298
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция Barcelona
filter_noneТовар входит в коллекцию Barcelona
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборауличный фонарь
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал плафонаполикарбонат
Высота, см55
Длина, см25
Ширина, см25
Вес, кг1.87
Уличный фонарь. Материал арматуры: Алюминий. Цвет арматуры: Черный, медь.. Страна-производитель: Италия.


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Уличный светильник Arte lamp Barcelona A1484FN-1BK - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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