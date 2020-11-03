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Люстра Arte lamp Zanzibar A8392LM-6AB

Артикул: 52451
  • Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 1
  • Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 2
  • Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 3
  • Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 4
Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 1
Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 2
Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 3
Люстра Arte Lamp ZANZIBAR A8392LM-6AB - фото 4
15 990 руб. 

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Артикул: 52451
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 667 руб./месяц 
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Коллекция Zanzibar
filter_noneТовар входит в коллекцию Zanzibar
БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп6
Тип цоколя2G11
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабронза
Материал основанияметалл
Высота, см41
Длина, см50
Формакруг
Ширина, см50
Вес, кг3.5
Мощность 360 Вт. 6 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Самовывоз невозможен
Люстра Arte lamp Zanzibar A8392LM-6AB - по цене 15990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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