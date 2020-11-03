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Бра Arte lamp Aurora A1150AP-1CC

Артикул: 52174
  • Бра Arte Lamp FURORE A1150AP-1CC - фото 1
  • Бра (настенный светильник) Arte Lamp Furore A1150AP-1CC - фото 2
Бра Arte Lamp FURORE A1150AP-1CC - фото 1
Бра (настенный светильник) Arte Lamp Furore A1150AP-1CC - фото 2
3 990 руб. 

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3 720 руб. 

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Артикул: 52174
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция Aurora
filter_noneТовар входит в коллекцию Aurora
БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см28
Длина, см24
Ширина, см17
Вес, кг0.8
Бра (настенный светильник) Arte Lamp Furore A1150AP-1CC. Максимальная мощность лампы - 60W. Тип цоколя - E14. Материал плафонов: ткань


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Бра Arte lamp Aurora A1150AP-1CC - данный товар вы можете купить по цене по цене 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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