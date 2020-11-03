8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A1N 1500

Артикул: 51361
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 1500 - фото 1
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 1500 - фото 2
ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 1500 - фото 1
ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 1500 - фото 2
5 250 руб. 
Купить
+ 117 КэтКоинов
Артикул: 51361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Поделиться:
Получить подарок
БрендTimberk
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг8.7 кг
Высота, см126,5
Длина, см28,3
Мощность обогрева1500 Вт
Термостатнет
Управлениепульт ДУ (приобретается отдельно)
Площадь обогрева16 кв.м
Инфракрасный потолочный обогреватель мощностью 1500 Вт, 2 режима работы, площадь обогрева до 15 кв/м, высота подвеса 2.7 м, защита от перегрева. Вес 8.7 кг.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A1N 1500 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...