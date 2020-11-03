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Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A3 1000

Артикул: 51353
ИК-обогреватель Timberk TCH A3 1000
2 720 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 51353
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендTimberk
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг2
Высота, см93,5
Длина, см11
Мощность обогрева1000 Вт
Термостатнет
Управлениепульт ДУ (приобретается отдельно)
Площадь обогрева10 кв.м
Инфракрасный обогреватель мощностью 1000 Вт, высота подвеса 2.5 м, обогреваемая площадь 10 кв/м, автоотключение от перегрева. Вес 2 кг.


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Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A3 1000 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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