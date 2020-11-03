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Конвектор Timberk Tec E3 M 1500

Артикул: 51279
  • Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 1
  • Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 2
  • Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 3
Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 1
Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 2
Конвектор Timberk TEC.E3 M 1500 - фото 3
3 820 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 51279
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендTimberk
Тип товараКонвектор
Тип установкиНастенный, напольный
Мощность обогрева1500 Вт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Управлениемеханическое
Влагозащитаесть
КомплектацияКонвектор, ножки
Вес, кг4,3
мощность 1.5 кВт, площадь обогрева 14-18 м. кв., механический термостат, цвет – белый


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Конвектор Timberk Tec E3 M 1500 - по цене 3820 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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