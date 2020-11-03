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Обруч Indigo Мagic 1,45кг

Артикул: 50936
Обруч Indigo Мagic 1,45кг
1 240 руб. 
1 760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50936
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараОбруч
Вес, кг1.45

Обруч Indigo Мagic IR97358 предназначен для выполнения упражнений, направленных на коррекцию фигуры и сжигание жировых отложений в области талии. Оснащен массажными шариками, в каждый из которых вставлен магнит. Благодаря магнитному воздействию, улучшается общее состояние организма, оказывается седативный и анти-воспалительный эффект на организм. Разборный, компактно складывается и легко хранится.

Особенности:

  • Выполнен из ПВХ и ABS-пластика;
  • Массажные шарики с воздушной подушкой и магнитами;
  • Диаметр обруча - 107 см;
  • Состоит из 8 секций.

Комплектация:

  • Обруч Indigo Мagic IR97358;
  • Упаковка.


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Обруч Indigo Мagic 1,45кг - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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