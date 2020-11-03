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Жилет Страховочный Sm 00000423 Р 54-58 До 120Кг Камуфляж(Xl)

Артикул: 50716
Описание товара скоро будет готово,
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1 020 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 50716
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка120 кг
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер54/58
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM 00000423 выполнен из качественных материалов. Водоотталкивающая пропитка и полиэтиленовый наполнитель гарантируют высокую степень плавучести. Стропы позволяют отрегулировать жилет в соответствии с размером. Используется для рыбалки, охоты, занятий водными видами спорта и во время речных или морских прогулок

Особенности:

  • Материал - полиэстр Оксфорд 210 PU;
  • С водоотталкивающей пропиткой;
  • Наполнителем является вспененный полиэтилен;
  • Гарантирована высокая степень плавучести;
  • Стопы с застежками позволяют отрегулировать жилет под размер.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00000423;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00000423 Р 54-58 До 120Кг Камуфляж(Xl) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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