Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 32/34 (5-10Кг)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|10 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|32/34
|Свисток
|нет
|Цвет
|оранжевый
Жилет страховочный SM Юнга 32/34 (оранжевый), детский предназначен для детей самого младшего возраста - до двух лет. Выполнен из качественного полиэстера, имеет светоотражающие элементы. Утягивается ремнями по размеру, имеется паховый ремень. Большой подголовник убережет верхние дыхательные пути ребенка от попадания в них воды в экстремальной ситуации. Наполнитель из полиэтилена высокого давления позволит удержаться малышу на плаву до прибытия помощи.
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