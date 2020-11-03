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Жилет страховочный Подводник с подголовником M/L 100кг (Оранж)

Артикул: 50694
Жилет Страховочный Подводник С Подголовником M/L 100Кг (Оранж)
1 350 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 50694
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния/ремени
Наличие кармановесть
Максимальная нагрузка100 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
РазмерM/L
Свистокесть
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Подводник M/L (оранжевый) используется для повышения безопасности при водных прогулках, незаменим на рыбалке, поможет продержаться человеку на плаву до оказания помощи. Имеет яркую расцветку, хорошо заметен на расстоянии. Подголовник удерживает голову, не позволяя воде попадать в верхние дыхательные пути. Укомплектован свистком на шнурке и имеет светоотражающие элементы.

Особенности:

  • Материал - полиэстер;
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Наполнитель - вспененный под высоким давлением полиэтилен;
  • Застежка-молния с клапаном на липучке;
  • Четыре регулировочных ремня для подгонки по фигуре;
  • В кармане имеется свисток на шнурке;
  • Карманы на молнии;
  • Светоотражающие элементы.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Подводник M/L (оранжевый);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет страховочный Подводник с подголовником M/L 100кг (Оранж) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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