Wi-Fi роутер Asus RT-AC51U черный

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|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Wi-Fi роутер
|3G
|да
|4G
|да
|Вес, кг
|0.27
|Высота, см
|3.6
|Длина, см
|12.9
|Защита информации
|802.1x, WEP, WPA, WPA2
|Количество внешних антенн
|2
|Количество внутренних антенн
|1
|Макс. скорость беспроводного соединения
|733 Мбит/с
|Маршрутизатор
|да
|Стандарт беспроводной связи
|802.11a/b/g/n/ac
|Частота связи Wi-Fi
|2.4 ГГц
|Ширина, см
|18.9
|Количество портов LAN
|4
|Расширенные функции
|FTP-сервер, UPnP AV-сервер, скачивание файлов, файловый сервер
|Скорость портов
|100 мБит/с
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26.06.2019
Качественная модель. С прошивкой padavan все работает без нареканий.
Недостатки:
Порты не гигабитные. Железо слабовато для встроенного торрент-клиента - больше 3 МБ/с качать не будет.
Комментарий:
Многие жалуются, что 5ГГц слабые. Ребята, это физика. При одинаковой мощности излучения чем выше частота, тем меньше дальность действия. Коэффициент затухания сигнала имеет обратную квадратичную зависимость от частоты. Естественно, дальнобойность 2,4ГГц будет лучше.
Сейчас у меня более навороченная модель роутера. Там с 5ГГц ситуация такая же - в дальнем углу квартиры еле ловит, хотя на 2,4ГГц индикатор показывает три деления из четырех.
Ограничение мощности в 100мВт согласно российского законодательства имеет свои последствия.