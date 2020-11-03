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Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - развивающая игрушка, которая привлечет внимание малыша и будет способствовать развитию слуха, зрения и тактильных ощущений ребенка. Яркие рисунки займут время малыша при нахождении в кроватке, так как есть возможность прикрепить центр к бортику. Многофункциональный центр в кроватку Taf toys состоит из текстильных и пластиковых элементов, оснащенный световыми и звуковыми эффектами.

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