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Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле

Артикул: 50435
  • Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 1
  • Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 2
  • Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 3
  • Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 4
Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 1
Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 2
Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 3
Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - фото 4
1 900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50435
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTaf toys
Тип товараИгрушка развивающая
Материалпластик, текстиль
Возрастот 12 месяцев
Звуковые эффектыесть
Световые эффектыесть

Руль Taf toys для игры в автомобиле – это идеальное развлечение для малыша во время поездки. С ним ребенок почувствует себя настоящим пилотом Формулы-1. Устройство легко крепится к подголовнику сидения с помощью пластиковых колец. Соединительными ремнями можно отрегулировать нужную высоту. Конструкция оснащена рычагом, имитирующий трансмиссию, и зеркалом заднего вида. Мультимедийный руль имеет различные кнопочки, с помощью которых можно включить имитацию работы двигателя автомобиля и веселую музыку, ритм которой подсвечивается разноцветными огоньками. Многофункциональность руля Taf toys способствует развитию двигательных навыков, чувственного восприятия, причинно-следственной связи и воображения ребенка.

Особенности:

  • Удобные пластмассовые треугольные крепления;
  • Возможность имитации процесса вождения;
  • Музыкальное сопровождение игры;
  • Наличие безопасного зеркальца;
  • Материалы, из которых сделана игрушка, достаточно прочные и безопасные для здоровья малыша.


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Самовывоз невозможен
Руль Taf toys Руль для игры в автомобиле - по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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