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Велосипед трехколесный Little Tikes 3 в 1 (красный/синий) Артикул: 50362





7 120 руб.

Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 50362 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Характеристики

Описание



Самовывоз

Доставка Бренд Little Tikes Тип товара Велосипед Состояние товара новый Количество колес 3 Материал колес пластик Ремни безопасности есть



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Самовывоз невозможен Списком

На карте

Велосипед трехколесный Little Tikes 3 в 1 (красный/синий) – стоимость товара 7120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.