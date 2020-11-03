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Колонки Sven SPS-702 2.0 коричневый/орех 40Вт Артикул: 49471





4 630 руб.

Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 49471 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Характеристики

Описание



Самовывоз

Доставка Бренд Sven Тип товара Колонки Вес, кг 4.7 Длина, см 36 Ширина, см 20 Высота, см 31 Диапазон воспроизводимых частот 40-22000 Гц Тип акустической системы 2.0 Мощность 20 Вт Суммарная мощность 40 Вт Материал корпуса колонок МДФ Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов МДФ Разъем для наушников есть Питание от USB нет Питание от сети да Интерфейс USB Type A (для флэшки) нет Количество колонок в комплекте 2 Входы линейный Производство Китай



Смотрите также: Аудиомагнитолы, Компьютерные колонки, Ресиверы, усилители, Саундбары. Смотрите также: Акустические системы Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 40 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 40-22000 Гц

Самовывоз невозможен Списком

На карте

Колонки Sven SPS-702 2.0 коричневый/орех 40Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.