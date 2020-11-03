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Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт

Артикул: 49451
  • Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 1
  • Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 2
  • Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 3
  • Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 4
  • Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 5
Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 1
Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 2
Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 3
Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 4
Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - фото 5
2 400 руб. 
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49451
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг1.447
Длина, см15.5
Ширина, см18.9
Высота, см20.9
Диапазон воспроизводимых частот60 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Суммарная мощность7 Вт
Мощность1 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Мощность сабвуфера5 Вт
Мощность фронтальных колонок2 Вт
Материал корпуса сабвуферадерево
Разъем для наушниковесть
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 7 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 60 - 20000 Гц


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Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2400 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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