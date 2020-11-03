Папки и портфели из пластика и ткани

Держатели, рамки и подставки для информации, рекламы и ценников

Рамки для информации и ценников собираемые в системы

Все для плавания и пляжа

Детские средства для гигиены, купания и ухода за кожей

Инструменты и аксессуары для маникюра и педикюра

Средства от выпадения и для роста волос

Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт Артикул: 49451









2 400 руб.

2 460 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Артикул: 49451 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить

Характеристики

Описание



Самовывоз

Доставка Бренд Sven Тип товара Колонки Вес, кг 1.447 Длина, см 15.5 Ширина, см 18.9 Высота, см 20.9 Диапазон воспроизводимых частот 60 - 20000 Гц Тип акустической системы 2.1 Суммарная мощность 7 Вт Мощность 1 Вт Материал корпуса колонок дерево Мощность сабвуфера 5 Вт Мощность фронтальных колонок 2 Вт Материал корпуса сабвуфера дерево Разъем для наушников есть Питание от USB нет Питание от сети есть Интерфейс USB Type A (для флэшки) нет Количество колонок в комплекте 2 Входы линейный Производство Китай



Смотрите также: Аудиомагнитолы, Компьютерные колонки, Ресиверы, усилители, Саундбары. Смотрите также: Акустические системы Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 7 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 60 - 20000 Гц

Самовывоз невозможен Списком

На карте

Колонки Sven MS-80 2.1 черный 7Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2400 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.

Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.