8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кровать Intex 66950 Downy, Jr Twin, флок, встроенный насос

Артикул: 46082
Кровать Intex 66950 Downy, Jr. Twin, флок, встроенный насос
1 450 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 46082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Получить подарок
БрендIntex
Тип товараКровать надувная
Насос в комплектеда
МатериалПВХ
Вес, кг2.34

Кровать надувная Intex 66950 Downy, Jr. Twin выполнена из прочного водонепроницаемого ПВХ. Покрытие флоковое, благодаря ворсистой структуре не позволяет простыни сползать с поверхности. Встроенный ножной насос позволит быстро накачать мартас. Волнистая поверхность мартаса сводит до минимума проминание и позволяет долго сохранять его форму. Размер матраса подходит для большинства палаток, удобен для использования на даче, в домашних условиях или на открытом воздухе.

Особенности:

  • Материал изготовления - ПВХ;
  • Покрытие - флок;
  • Встроенный ножной насос;
  • Максимально допустимая нагрузка - 136 кг.

Комплектация:

  • Кровать надувная Intex 66950 Downy, Jr. Twin;
  • Встроенный насос;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Кровать Intex 66950 Downy, Jr Twin, флок, встроенный насос

Видеообзор Кровать Intex 66950 Downy, Jr Twin, флок, встроенный насос



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кровать Intex 66950 Downy, Jr Twin, флок, встроенный насос - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...