Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0G

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Газонокосилка бензиновая
|Высота, см
|75
|Длина, см
|65
|Максимальная высота скашивания
|6.5 см
|Минимальная высота скашивания
|3.5 см
|Мощность топливного двигателя
|4 л.с.
|Объем топливного двигателя
|170 куб. см
|Объём топливного бака, л
|1.5
|Ширина скашивания
|51 см
|Ширина, см
|47
|Травосборник в комплекте
|нет
|Вес, кг
|25.4
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
|Число тактов работы топливного двигателя
|4
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