Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Stanley
|Тип товара
|Рюкзак для инструментов
|Материал
|нейлон
|Вес, кг
|1
|Размеры, мм
|350х160х440
Предназначен для хранения и транспортировки различных ручных инструментов.
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
02.07.2019
Приятный рюкзак, и красивый
Недостатки:
нет