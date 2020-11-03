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Органайзер Stanley (9 отделений, пластмассовый) (1-93-978)

Артикул: 44763
  • Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 1
  • Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 2
  • Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 3
Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 1
Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 2
Органайзер для инструментов Stanley 1-93-978 - фото 3
1 360 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 44763
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендStanley
Тип товараОрганайзер для инструментов
Количество отделений9
Материалпластик
Высота, см21.3
Длина, см15.5
Ширина, см36.5
Вес, кг1.1
Материал изготовления - пластик, выдвижные отделения


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Самовывоз невозможен
Органайзер Stanley (9 отделений, пластмассовый) (1-93-978) – стоимость товара 1360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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