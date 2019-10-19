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Монитор Acer 24" V246HLbd черный (UM.FV6EE.002)

(1)
Артикул: 43351
  • Монитор Acer V246HLbd - фото 1
  • Монитор Acer V246HLbd - фото 2
  • Монитор Acer V246HLbd - фото 3
Монитор Acer V246HLbd - фото 1
Монитор Acer V246HLbd - фото 2
Монитор Acer V246HLbd - фото 3
8 730 руб. 
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+ 128 КэтКоинов
Артикул: 43351
В наличии
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БрендAcer
Тип товараМониторы
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
Время отклика5 мс
Яркость250 кд/м2
ЖК-монитор с диагональю 24 дюйм., тип ЖК-матрицы TFT TN, разрешение 1920x1080 (16:9), светодиодная (LED) подсветка, подключение: VGA, DVI, яркость 250 кд/м2, время отклика 5 мс


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличное качество картинки, естественные цвета, адекватность цены.

Недостатки:
Придирка - зачем на подставке сделали поперечные декоративные риски? В дальнейшем в этом месте будет пылесборник. Нет DVI кабеля в комплекте.

Комментарий:
Включил, поставил собственный кабель DVI от старого монитора - и все просто заработало. При изменении угла обзора качество картинки меняется мало. Настройки простые, дизайн строгий. В стандартных настройках убрал яркость со 100 до 85 %, и даже так картинка очень яркая и сочная. Соотношение цены и капчества на твердую пятерку. Очень доволен.

Самовывоз невозможен
Монитор Acer 24" V246HLbd черный (UM.FV6EE.002) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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