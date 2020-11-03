Метеостанция Ea2 EN203

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|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Барометр
|есть
|Дополнительные функции
|обычный календарь
|Передача данных
|92 МГц
|Передача данных
|частота передачи 433
|Отображение информации
|выбор единиц измерения
|Отображение информации
|цифры и символы
|Измерение температуры (OUT)
|да
|Звуковая индикация
|есть
|Дополнительные функции
|часы
|Выносной датчик
|макс. число датчиков - 3
|Дополнительные функции
|сохранение температурных значений
|Дополнительные функции
|прогноз погоды
|Дополнительные функции
|будильник
|Дисплей
|с подсветкой
|Диапазон показателей температуры
|-40 - 50° C
|Выносной датчик
|беспроводной (радиус приема 30 м)
|Выносной датчик
|в комплекте - 1
|Размеры (ВхШхТ)
|80х158х19 мм
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