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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100

Артикул: 39896
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 5
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - фото 5
47 212 руб. 
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Артикул: 39896
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендPanasonic
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс16.84
Физический размер матрицы17.3х13.0 мм
Тип матрицыCMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-74.40 мм
ДиафрагмаF1.7-F2.8
Zoom оптический3.10x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Wi-Fiесть
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.351
Компактный цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 с большим оптическим сенсором и функциональным объективом обеспечивает пользователям новый уровень качества фото- и видеосъемки. Высокая чувствительность MOS-сенсора обеспечивает невероятную детализацию текстур и плавную градацию оттенков на снимках. Оптимизированная оптическая система объектива обеспечивает выразительные кадры с модными эффектами размытия и боке без использования графических редакторов. Возможность аналогового управления предоставляет фотографу еще больше возможностей для реализации смелых творческих идей. Камера поддерживает функции брекетинга соотношения сторон и баланса белого, мультиэкспозиции и применения электронных светофильтров. Камера позволяет записывать видео в формате 4К и FullHD для дальнейшего просмотра на экране с большим разрешением или нарезки кадров для оформления фотографий.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 - стоимость товара 47212 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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