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Плита Kitfort KT-108

(4)
Артикул: 39694
  • Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 1
  • Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 2
  • Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 3
  • Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 4
  • Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 5
  • Плита Kitfort KT-108 - фото 6
  • Плита Kitfort KT-108 - фото 7
  • Плита Kitfort KT-108 - фото 8
  • Плита Kitfort KT-108 - фото 9
  • Плита Kitfort KT-108 - фото 10
Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 1
Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 2
Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 3
Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 4
Плита электрическая Kitfort КТ-108 - фото 5
Плита Kitfort KT-108 - фото 6
Плита Kitfort KT-108 - фото 7
Плита Kitfort KT-108 - фото 8
Плита Kitfort KT-108 - фото 9
Плита Kitfort KT-108 - фото 10
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 39694
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БрендKitfort
Тип товараПлитки электрические
Основной цветчерный
Дополнительный цветсеребристый, красный
Мощность2000
Управлениемеханическое
Индукцияесть
Число конфорок1
Число двухконтурных конфорокнет
Число конфорок WOKнет
Материал конфорокстеклокерамика
Диаметр конфорок21
Материал покрытия панелистеклокерамика
Функции и особенноститаймер, защитное отключение, звуковой сигнал
Прочеедисплей, 10 уровней мощности
Вес2,2
Размеры (ВхШхГ)6,5х29х38,5

КТ-108 отличается кнопочным управлением и ручкой-регулятором, которой очень удобно выбирать мощность и задавать таймер. Панель управления с LED дисплеем немного наклонена в сторону пользователя для большей эргономичности при использовании, а корпус плитки имеет современный дизайн с плавными линиями контура.

В плитке КТ-108 используются современные технологии, позволяющие готовить вкусно, быстро и абсолютно безопасно. Индукционная плитка практически исключает вероятность получения ожогов, так как рабочая поверхность почти не нагревается во время готовки, а КПД плитки составляет 90%, что гораздо больше, чем у других типов электрических плит, поэтому она не нагревает воздух в помещении во время приготовления пищи.

Встроенные функции защиты и обеспечения безопасности:

  • автоотключение при отсутствии команд в течение длительного времени;
  • защита от перегрева — плитка отключается через 3 минуты после нагрева до 320 °С;
  • отключение при отсутствии посуды на плите.

Плитка КТ-108 выдерживает перепады напряжения и может работать как при повышенном, так и при пониженном напряжении питания, мощность нагрева при этом изменяется незначительно. Если напряжение вышло за допустимые пределы (выше 250 В и ниже 160 В), плитка автоматически отключится и отобразит код ошибки (список кодов ошибок приведен в руководстве пользователя).


Технические характеристики

  • Напряжение: 220 В, 50 Гц
  • Мощность: 2000 Вт
  • Количество конфорок: 1 шт.
  • Кнопочное управление
  • Ступеней мощности: 10
  • Количество программ: 4
  • Система защиты от перегрева
  • Автоотключение при отсутствии посуды
  • Цвет: чёрный
  • Рекомендуемый диаметр дна используемой посуды: от 12 до 26 см
  • Размер упаковки (Ш х Г х В): 325 х 85 х 410 мм
  • Вес нетто: 2,2 кг
  • Вес брутто: 2,6 кг


Комплектация

  • Индукционная плитка — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  • Памятка для покупателя – 1 шт.
  • Гарантийный талон — 1 шт.
  • Коллекционный магнит — 1 шт.


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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14.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстро нагревает большой объем;
Варочная панель не греется;
Демократичная цена;
Таймер;
Легкая по весу;
Удобная в управлении;
Выдерживает большой вес кастрюли.

Недостатки:
Пока не обнаружено.

Комментарий:
Приобрели плитку несколько месяцев назад, чему очень рада. Поверхность плиты при использовании не нагревается, что очень важно при наличии маленького ребенка в семье. Сама плитка легкая и компактная, удобно брать на дачу. На даче она стала абсолютно незаменима, лучшая альтернатива любым газовым конфоркам! Также порадовало наличие таймера и отсутствие автоотключения, очень удобно. Также хочется отметить невысокую стоимость, что в наше кризисной время является актуальным аргументом. Всем рекомендую!


14.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Приятный дизайн, компактная, безопасная, очень удобное управление, мощность, экономичная, таймер.

Недостатки:
Не заметила

Комментарий:
Плитка отлично смотрится на кухне и очень проста в уборке. Плитка требует минимум усилий и затрат на уход. Даже если во время приготовления что то в небольшом количестве прольется, специальная форма плитки не позволит жидкости вылиться за пределы.
Безопасная: сама отключается - если выбрали для приготовления слишком большую мощность, не работает без посуды, есть таймер отключения.
Таймер и мощность превращает приготовление блюд в одно удовольствие, время готовки сокращается в разы. Пользуюсь с большим удовольствием! Спасибо производителю!


14.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точная регулировка мощности, высокая эффективность.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Заказывал плитку для экспериментов с пивоварением, важна была точная регулировка мощности нагрева при выдерживании тепловых пауз и высокая эффективность при кипячении сусла (на обычной плитке тяжеловато довести до кипения 20 литров сусла).
Ожидания оправдались на все 100.


08.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Точная регулировка мощности, высокая эффективность.

Недостатки:
Не выявлено.

Комментарий:
Заказывал плитку для экспериментов с пивоварением, важна была точная регулировка мощности нагрева при выдерживании тепловых пауз и высокая эффективность при кипячении сусла (на обычной плитке тяжеловато довести до кипения 20 литров сусла).
Ожидания оправдались на все 100

Самовывоз невозможен
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