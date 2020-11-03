Перчатки, размер 10 Fiskars (160004)

Хорошая пара перчаток - это надежный помощник каждого садовода при выполнении любых задач: будь то обрезка роз или защита рук от мозолей при перекопке почвы и рубке дров. Перчатки сделаны из дышащих материалов, снабжены дополнительной защитой между большим и указательным пальцем, плотно прилегают к руке.