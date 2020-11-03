Ножницы для живой изгороди SmartFitTM Fiskars (114800)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Садовые ножницы
|Вес, г
|1194
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|полиамид
|Назначение
|для живой изгороди
|Общая длина, мм
|675-925
|Поворотные
|нет
|Тип
|ножницы
|Фиксатор
|нет
Линейка режущих инструментов Fiskars SmartFit™ - удобное дополнение к вашему набору садового инвентаря.
С помощью телескопического сучкореза, ножниц для живой изгороди и плоскостного секатора вы можете выполнять все основные операции по обрезки вашего сада.
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