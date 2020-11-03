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С помощью телескопического сучкореза, ножниц для живой изгороди и плоскостного секатора вы можете выполнять все основные операции по обрезки вашего сада.

Ножницы для живой изгороди SmartFitTM Fiskars (114800) - этот товар вы можете купить по цене 3950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.