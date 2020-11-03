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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Лопаты Fiskars Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001)

Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001)

Артикул: 38982
Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001)
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38982
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Типлопата для уборки снега

Интенсивная очистка от снега часто приводит к перенапряжению мышц, ведь тело воспринимает каждое отдельное движение, поэтому комфорт в этой работе, отчасти зависит от веса используемого инструмента. Облегченные инструменты для уборки снега Fiskars изготовлены из легковесных материалов и имеют эргономичные ручки, что позволяет снизить напряжение, уменьшив нагрузку на спину. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Алюминиевый черенок с пластиковым покрытием
  • Эргономичная рукоятка 
  • Ковш усилен алюминиевой кромкой
  • Мокрый снег не прилипает к лезвию


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Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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