Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Лопаты садовые
|Тип
|лопата для уборки снега
Интенсивная очистка от снега часто приводит к перенапряжению мышц, ведь тело воспринимает каждое отдельное движение, поэтому комфорт в этой работе, отчасти зависит от веса используемого инструмента. Облегченные инструменты для уборки снега Fiskars изготовлены из легковесных материалов и имеют эргономичные ручки, что позволяет снизить напряжение, уменьшив нагрузку на спину.
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