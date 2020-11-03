Лопата для уборки снега облегченная Fiskars (141001)

Интенсивная очистка от снега часто приводит к перенапряжению мышц, ведь тело воспринимает каждое отдельное движение, поэтому комфорт в этой работе, отчасти зависит от веса используемого инструмента. Облегченные инструменты для уборки снега Fiskars изготовлены из легковесных материалов и имеют эргономичные ручки, что позволяет снизить напряжение, уменьшив нагрузку на спину.