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Универсальные грабли SolidTM из пластика легкие, гибкие и прочные. Благодаря 12 широко расположенным зубьям универсальные грабли незаменимы при формировании газона и обработки поверхности перед посевом.

Насадка для граблей SolidTM, универсальная Fiskars (135064) - стоимость товара 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.