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Легко переключайтесь между разными садовыми задачами благодаря дополнительным лезвиям Fiskars QuikDrill PlusPart. Лезвия выпускаются в трех размерах и могут быть установлены на любой садовый бур Fiskars QuikDrill

Дополнительные лезвия Quikdrill L Fiskars (200мм 134737) - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.