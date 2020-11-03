Дополнительные лезвия Quikdrill L Fiskars (200мм 134737)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Сучкорезы
Легко переключайтесь между разными садовыми задачами благодаря дополнительным лезвиям Fiskars QuikDrill PlusPart. Лезвия выпускаются в трех размерах и могут быть установлены на любой садовый бур Fiskars QuikDrill
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв