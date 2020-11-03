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Легко переключайтесь между разными садовыми задачами благодаря дополнительным лезвиям Fiskars QuikDrill PlusPart. Лезвия выпускаются в трех размерах и могут быть установлены на любой садовый бур Fiskars QuikDrill.

Дополнительные лезвия Quikdrill M Fiskars (150мм 134727) - по цене 1410 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.