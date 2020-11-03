Складная лопата Fiskars (131320)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Лопаты садовые
|Материал черенка
|пластик
|Общая длина, мм
|249-590
|Подходит для автомобиля
|да
|Рукоятка на черенке
|да
|Тип
|лопата для автомобиля
|Черенок
|есть
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