Складная лопата Fiskars (131320)

Лопата Fiskars 131320 отлично подходит для использования во время загородных поездок, кемпинга, а также различных видов садовых работ. Благодаря компактным размерам, малому весу и складной конструкции изделия, его удобно брать с собой, а также хранить в автомобиле. Использование борсодержащей стали при изготовлении инструмента придает лезвию лопаты особую жесткость и механическую прочность, а также гарантирует легкое и быстрое проникновение даже в затвердевшую и каменистую почву. Данную модель изделия можно использовать не только как лопату, но и в качестве мотыги, что расширяет диапазон применения инструмента. Для обеспечения безопасности и удобства хранения и транспортировки складной лопаты Fiskars 131320 предусмотрен прочный брезентовый чехол.