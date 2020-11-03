Лопата совковая укороченная SolidTM Fiskars (132622)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Лопаты садовые
|Материал рабочей части
|сталь
|Материал черенка
|сталь/пластик
|Общая длина, мм
|780
|Подходит для автомобиля
|да
|Рукоятка на черенке
|да
|Тип
|лопата совковая
|Черенок
|есть
|Ширина, мм
|230
В ассортименте сварных лопат SolidTM появились две укороченные лопаты: штыковая и совковая. Заточенное лезвие лопаты позволяет легко копать и перерезать корни. Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность инструмента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв