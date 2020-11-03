Совковая лопата для бетона серии ЭргоКомфорт Fiskars (132911)

Лопату для бетона Fiskars принято использовать для разнообразных работ на даче и в саду. Стоит отметить, что черенок и лезвие надежно прикреплены путем высокотехнологичного сваривания. Рабочая поверхность выполнена из высококлассной, закаленной стали со стойкими антикоррозийными качествами и повышенной способностью выдерживать огромные нагрузки. Лопата разработана для эффективного выполнения трудоемких задач, таких как работы со строительными материалами: песком, гравием, бетоном.