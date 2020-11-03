Лопата для земляных работ серии ЭргоКомфорт Fiskars (131921)

Удобная и лёгкая лопата. Прочное древко с эргономичным изгибом. Удобная D-образная пластиковая ручка. Заточенное лезвие для более лёгкого проникновения в почву.- Лопата хорошо подходит для копания каменистой, глинистой и твердой почвы- Удлиненное лезвие позволяет глубого проникать в почву и перерезать корни- Рукоятка в форме буквы D подойдет для руки любого размера; для работы в перчатках и без- Сварное соединение между лезвием и черенком придает лопате дополнительную жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву- Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почвуТехнические характеристики:- Вес - 2200 г- Длина - 1130 мм