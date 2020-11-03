8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Лопаты Fiskars Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310)

Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310)

Артикул: 38945
Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310)
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38945
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частиметалл
Материал черенкаметалл
Общая длина, мм1050
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата штыковая
Черенокесть
Ширина, мм191

Телескопические лопаты  - идеальное решение для современного садовода-любителя! Регулируемая длина рукоятки у инструментов этой серии  позволяет работать  садоводам разного роста. Остро заточенное лезвие позволяет  легко работать с каменистой и глинистой почвой,  с газонами, грядками, клумбами, резать корни, рыть траншеи и ямы. Изгиб черенка спроектирован так, что можно копать и на глубине, и на поверхности. Рукоятка D-образной формы исключает проскальзывание руки и снижает вероятность получения травм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Длина черенка регулируется от 1050 мм до 1250 мм
  • Заточенное лезвие позволяет копать и обрабатывать кромку газона
  • Рукоятка в форме буквы D подойдет для руки любого размера; для работы в перчатках и без
  • Сварное соединение между лезвием и черенком придает лопате дополнительную жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву
  • Угол подъема 13°


Смотрите также: Вилки для прополки, Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Метлы и швабры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Тяпки, Удалители сорняков, Черенки и удлинители, Саперные лопатки, Лопаты штыковые, Лопаты для уборки снега, Лопаты автомобильные, Лопаты складные, Лопаты садовые, Лопаты туристические, Лопаты из нержавеющей стали, Лопаты снеговые пластиковые, Лопаты штыковые из нержавеющей стали.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310) – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...