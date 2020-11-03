Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310)

Телескопические лопаты - идеальное решение для современного садовода-любителя! Регулируемая длина рукоятки у инструментов этой серии позволяет работать садоводам разного роста. Остро заточенное лезвие позволяет легко работать с каменистой и глинистой почвой, с газонами, грядками, клумбами, резать корни, рыть траншеи и ямы. Изгиб черенка спроектирован так, что можно копать и на глубине, и на поверхности. Рукоятка D-образной формы исключает проскальзывание руки и снижает вероятность получения травм.