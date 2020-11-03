Садовая пила Xtract, малая Fiskars (123870)

Выдвижные пилы Fiskars Xtract™ являются замечательным дополнением для топоров серии Fiskars Xseries™. Пилы Fiskars Xtract™ предназначены для распила и подрезки свежей древесины. Наличие выдвижного лезвия и клипсы для крепления на ремень делают пилу максимально безопасной и комфортной как во время передвижения по саду с инструментом в руке, так и при работе. Узнаваемая оранжевая ручка из материала SoftGrip™ обеспечивает надежный захват. Пилы Fiskars Xtract™ доступны в трех размерах.