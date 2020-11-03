Удлинительная штанга UP80 Fiskars (110460)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Удлинитель
Легко присоединяется к сучкорезам (артикулы 115360 и 115400). Использование штанги позволяет подрезать на высоте до 5 м. Длина штанги 1 м. 45 см.
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